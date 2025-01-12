الرياضة

جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين بالفوز على بلاك بولز

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الزمالك الموجودة باستاد القاهرة الدولي على الاحتفال مع اللاعبين بالفوز على  بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.


وتأهل الأبيض لدور الثمانية، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة، في حين توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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