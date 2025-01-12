نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لخوض المواجهة النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن فعاليات كأس السوبر الإسباني، لموسم 2024-2025.

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بدولة السعودية، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر، أن تقام المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإسباني جيسوس جيل مانزانو.

وجاء تشكيل برشلونة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تشيزني.

▪︎خط الدفاع: كوبارسي - بالدي - كوندي - مارتينيز.

▪︎خط الوسط: بيدري - كاسادو - جافي.

▪︎خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.



القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

يمكنكم مشاهدة مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بشكل مجاني عبر قناة Mbc Masr 2 المفتوحة، بالإضافة إلى أنه سيتم نقله أيضًا عبر شبكة قنوات SSC SPORTS.

