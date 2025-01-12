نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل 1/1مع إنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري التعادل الإيجابي مع نظيره إنيمبا النيجيري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وبهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب المجموعة بينما يحتل إنيمبا النيجيري المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

تمكن محمد هاشم لاعبرالنادي المصري من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

احرز هدف التعادل لانيمبا اللاعب انوسينت اوكي في الدقيقة 38.

خاض المصري هذه المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.

فيما مثل فريق إنيمبا النيجيري في هذا اللقاء: هنري أني لحراسة المرمى، أوانا اينو ، سومياري ألالييو ، شيكاموسو ، شيميري أوكاديكي لخط الظهر، انوسينت اوكي، نويكي كالو، أليجاه أكاني لخط الوسط، جوزيف أتولي، افياني، أكيني أوازي لخط الهجوم

فيما ضمت قائمة البدلاء عبد الله زالي، أكيمديناشي ايمو، اوفوكو برنارد، شيدبيري نناشي، باسكال ايزي، عبد الله فاتاي، شيدرا ايزي، براون أدي

