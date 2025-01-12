الآن بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد×برشلونة كأس نهائي السوبر الإسباني دون توقف

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أحمد جودة - القاهرة - الآن بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد × برشلونة نهائي السوبر الإسباني دون توقف…كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025.

موعد المباراة والقنوات الناقلة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بث مباشر والتفاصيل الكاملة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو المواجهة النارية التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025. المباراة المرتقبة، التي تُعرف باسم "الكلاسيكو"، تُعتبر من أبرز مواجهات كرة القدم العالمية، حيث تثير دائمًا حماس الجماهير بسبب التنافس التاريخي بين الفريقين.

تُقام المباراة اليوم، الأحد 12 يناير 2025، على ملعب الملك عبد الله الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

• تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

✓ التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

✓ والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

هذه المباراة تأتي في إطار جهود المملكة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

القنوات الناقلة وكيفية المشاهدة المباشرة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني دون تقطيع بث مباشر

ستُبث مباراة الكلاسيكو عبر مجموعة من القنوات، لتضمن وصولها إلى أكبر عدد من المشاهدين:

• قناة SSC1 HD المشفرة التابعة لشبكة قنوات SSC السعودية الرياضية.

• قناة MBC Masr 2 المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، مما يتيح متابعة اللقاء بشكل مجاني.

• قناة SSC NEWS HD، التي تبث المباراة على القمر الصناعي "عرب سات"، مع تعليق مميز من نخبة المعلقين.

كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال منصات البث المباشر التابعة لهذه القنوات، ما يوفر تجربة مشاهدة عالية الجودة.

رحلة الفريقين إلى النهائي ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني دون تقطيع بث مباشر

√ ريال مدريد: وصل إلى النهائي بعد فوز كبير على مايوركا بنتيجة 3-0 في نصف النهائي. تألق الفريق بفضل نجومه فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، تحت قيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي.

√ برشلونة: تأهل بعد انتصاره على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل. الفريق اعتمد على نجمه الشاب لامين يامال وأداء متوازن بقيادة مدربه الألماني هانز فليك.

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الحكم والتعليق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني دون تقطيع بث مباشر

سيقود المباراة الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو، أحد أبرز الحكام في الساحة الأوروبية.

ومن ناحية التعليق، سيتولى المعلقان البارزان فارس عوض وعبدالله الحربي مهمة إضفاء مزيد من الإثارة على مجريات اللقاء.

التشكيلات المتوقعة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني دون تقطيع بث مباشر

ريال مدريد (تحت قيادة كارلو أنشيلوتي):

√ حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

√ خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

√ خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

√ خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

برشلونة (تحت قيادة هانز فليك):

√ حراسة المرمى: تشيزني.

√ خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.

√ خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

√ خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيران توريس.

الكلاسيكو النهائي صراع الألقاب ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني دون توقف

ريال مدريد يدخل المباراة حاملًا آمال تحقيق لقبه الرابع عشر في كأس السوبر الإسباني، ساعيًا لتقليص الفارق مع برشلونة، الذي يتربع على عرش البطولة برصيد 14 لقبًا.

برشلونة، من جهته، يتطلع إلى الحفاظ على تفوقه التاريخي وتحقيق الفوز في هذا اللقاء المصيري.

كما تمثل مباراة الكلاسيكو فرصة استثنائية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمواجهة تجمع أفضل اللاعبين وأقوى الفرق.

سواء كنت مشجعًا لريال مدريد أو لبرشلونة، فإن هذه المباراة تُعد ليلة رياضية بامتياز لا يمكن تفويتها.

يبقى السؤال الأبرز: من سيُتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني 2025؟

هل ستذهب الكأس إلى خزائن ريال مدريد لتعزيز رقمه القياسي، أم سيتمكن برشلونة من تثبيت هيمنته؟

الإجابة ستأتي الليلة، في سهرة كروية ينتظرها الملايين بشغف.