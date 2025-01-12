كورة لايف بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد×برشلونة نهائي كأس السوبر الاسباني جودةHD

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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد×برشلونة نهائي السوبر الاسباني جودة HD..مواجهة نارية في نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الجوهرة المشعة.

ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني دون تقطيع بث مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم، الأحد، إلى ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، حيث يلتقي فريقا ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة مثيرة ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2025.

√ تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

√ والعاشرة مساءً بتوقيت الرياض.

طريق الوصول إلى النهائي ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الآن بث مباشر

تمكن ريال مدريد من بلوغ النهائي بعد انتصار ساحق على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي، حيث أظهر الفريق الملكي أداءً قويًا وسيطرة واضحة.

و من جانبه، حجز برشلونة مكانه في النهائي بعد تفوقه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في مباراة تألق خلالها نجوم الفريق الكتالوني وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء.

منافسة تاريخية بين الغريمين نهائي كأس السوبر الإسباني كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر

يشهد النهائي تنافسًا خاصًا بين الفريقين الأبرز في إسبانيا، إذ يسعى ريال مدريد لتحقيق لقبه الرابع عشر في البطولة، مما سيجعله يعادل رقم برشلونة القياسي.

أما الفريق الكتالوني، فيهدف إلى تعزيز تفوقه في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإسباني وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي.

وتعد هذه المواجهة الثانية على التوالي بين الفريقين في نهائي السوبر، حيث التقى ريال مدريد وبرشلونة في النسخة الماضية، التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة كبيرة 4-1، ليحصد اللقب على حساب منافسه الأزلي.

التاريخ ينحاز لريال مدريد على مدار مواجهات الفريقين في بطولة السوبر الإسباني، يميل التاريخ لصالح ريال مدريد، الذي فاز في 10 مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته ببرشلونة في هذه البطولة.

بينما اكتفى الفريق الكتالوني بتحقيق الفوز في 5 مواجهات فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل.

تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

√التاريخ: الأحد 12 يناير 2025.

√ المكان: ملعب الجوهرة المشعة، جدة، المملكة العربية السعودية.

√التوقيت: التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

√ العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ريال مدريد

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ستُنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، حيث سيتم بثها على القنوات التالية:

√SSC HD1

√SSC HD5

√ SSC NEWS HD

كما ستتيح قناة MBC مصر المباراة للجمهور، لتكون متاحة على نطاق واسع للمشاهدين في الشرق الأوسط.

آمال وطموحات الفريقين ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بث مباشر

يدخل ريال مدريد اللقاء بحماس كبير، مدعومًا برغبة لاعبيه وجماهيره في تحقيق لقب جديد يضاف إلى خزانة بطولاته.

بينما يأمل برشلونة بقيادة نجومه الشباب والمخضرمين في حسم اللقاء لصالحهم وإعادة الكأس إلى كتالونيا، خصوصًا أن الفوز على ريال مدريد دائمًا ما يكون له طعم خاص.

و من المتوقع أن يشهد ملعب الجوهرة المشعة أجواءً استثنائية، حيث ستكتظ المدرجات بجماهير الفريقين التي جاءت من مختلف أنحاء العالم لتشجيع نجومها.

ويُنتظر أن تكون المباراة قمة في الإثارة والتشويق، خاصة مع التاريخ الطويل من المنافسة الشرسة بين الفريقين.

نهائي اليوم ليس مجرد مباراة كرة قدم، بل هو حدث رياضي عالمي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر.

فهل ينجح ريال مدريد في مواصلة تفوقه ويعادل رقم برشلونة القياسي؟ أم يتمكن الفريق الكتالوني من رد الاعتبار والتتويج باللقب؟

الإجابة ستأتي مع صافرة النهاية.