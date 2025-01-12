نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني. المباراة تنطلق في تمام الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بتوقيت القاهرة. العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بتوقيت مكة المكرمة. الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُجرى المباراة على ملعب "الملك عبد الله الدولي" (الجوهرة المشعة) في جدة، المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

SSC1 HD : قناة رياضية سعودية مشفرة تبث المباراة حصريًا.

: قناة رياضية سعودية مشفرة تبث المباراة حصريًا. MBC مصر 2 : قناة مفتوحة تتيح متابعة المباراة بالمجان عبر القمر الصناعي نايل سات.

: قناة مفتوحة تتيح متابعة المباراة بالمجان عبر القمر الصناعي نايل سات. SSC NEWS HD: قناة مجانية على عرب سات توفر بثًا مباشرًا.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع اليوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

: تيبو كورتوا. الدفاع : لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي.

: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي. الوسط : إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام. الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى : تشيزني.

: تشيزني. الدفاع : جول كوندي، ب أو كوبارسي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.

: جول كوندي، ب أو كوبارسي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي. الوسط : مارك كاسدو، بيدري، جافي.

: مارك كاسدو، بيدري، جافي. الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

أداء الفريقين في نصف النهائي

ريال مدريد : تأهل بفوز ساحق على مايوركا (3-0).

: تأهل بفوز ساحق على مايوركا (3-0). برشلونة: تجاوز أتلتيك بيلباو بنتيجة (2-0).

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

المباراة ستُعلق بصوت:

فارس عوض على MBC مصر 2.

على MBC مصر 2. عبدالله الحربي عبر SSC الرياضية.

حكم المباراة

يُدير اللقاء الحكم الإسباني المخضرم خيسوس خيل مانزانو.