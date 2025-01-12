نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تُقام مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني. المباراة تنطلق في تمام الساعة:
- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
وتُجرى المباراة على ملعب "الملك عبد الله الدولي" (الجوهرة المشعة) في جدة، المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر
- SSC1 HD: قناة رياضية سعودية مشفرة تبث المباراة حصريًا.
- MBC مصر 2: قناة مفتوحة تتيح متابعة المباراة بالمجان عبر القمر الصناعي نايل سات.
- SSC NEWS HD: قناة مجانية على عرب سات توفر بثًا مباشرًا.
تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع اليوم
تشكيل ريال مدريد المتوقع:
- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
- الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي.
- الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.
- الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.
تشكيل برشلونة المتوقع:
- حراسة المرمى: تشيزني.
- الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.
- الوسط: مارك كاسدو، بيدري، جافي.
- الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.
أداء الفريقين في نصف النهائي
- ريال مدريد: تأهل بفوز ساحق على مايوركا (3-0).
- برشلونة: تجاوز أتلتيك بيلباو بنتيجة (2-0).
معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم
المباراة ستُعلق بصوت:
- فارس عوض على MBC مصر 2.
- عبدالله الحربي عبر SSC الرياضية.
حكم المباراة
يُدير اللقاء الحكم الإسباني المخضرم خيسوس خيل مانزانو.