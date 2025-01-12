نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفى: الزمالك تأخر في بيع زيزو.. والتجديد له سيزيد الأزمات داخل غرفة الملابس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي، تأخر مجلس إدارة الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو، أو حتى بيعه خلال الفترة الماضية.

طارق مصطفى: الزمالك تأخر في بيع زيزو

وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: زيزو من أفضل اللاعبين ويتميز بالثبات على مستواه في فترة كبيرة، والزمالك تأخر في بيع زيزو.

وتابع المدير الفني للبنك الأهلي: الزمالك ينظر لمصحلته أولا ومن ثم مصلحة اللاعب، ولو كنت في الزمالك وجاء عرض لبيع زيزو مقابل 7 ملايين دولار لوافقت على رحيله.

وأكمل طارق مصطفى: التجديد لزيزو سيخلق أزمة في غرفة ملابس الزمالك، خاصة إذا كان بمبلغ كبير فسيكون هناك عدم عدالة في الغرفة.