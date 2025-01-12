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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى جيمس مكاتي، فخره وسروره بعد نجاحه في التسجيل في استاد الاتحاد لأول مرة في مسيرته، حيث أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز الساحق لفريقه مانشستر سيتي 8 /0، على سالفورد سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

مكاتي: سأتذكر ما حدث أمس إلى الأبد

وحصل مكاتي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله لهاتريك في الشوط الثاني.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن مكاني قوله "بالطبع، أنا هنا منذ أن كنت في العاشرة أو الحادية عشر من عمري، لذا فإن تسجيل أول هدف لي هنا هو لحظة خاصة بالنسبة لي وسأتذكرها إلى الأبد".

وأضاف: "كنت محبطا قليلا في الشوط الأول لأنني لم أكن أرى الكرة كثيرا، عندما سجلت الهدف الأول، شعرت بالراحة ثم ارتفعت ثقتي بنفسي، وبعد ذلك استمرت الفرص في الوصول لي وواصلت التسجيل".

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له لإظهار قدراته منذ البداية.

وقال: "لا أعتقد أنني كنت بحاجة لإثبات نفسي بالضرورة، ولكن الخروج هناك وإظهار للناس ما يمكنني فعله هو لحظة جيدة بالنسبة لي وأنا سعيد لأنني قدمت أداء جيدا".