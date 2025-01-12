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أحمد جودة - القاهرة -

عبر نيكو أورايلي، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بعد تسجيله هدفا خلال الفوز الساحق لفريقه 8 /0، على سالفورد سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أورايلي: لاعب مانشستر سيتي كان رائعا أمام سالفورد

وقرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا الاعتماد على الظهير الأيسر أورايلي في التشكيل الأساسي، وقدم عرضا مميزا.

وسجل أوريلي الهدف الثالث لسيتي قبل نهاية الشوط الأول، حيث استلم تمريرة جيريمي دوكو بشكل رائع قبل أن يسدد في الشباك.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن أوريلي قوله "نعم، استمتعت بذلك كثيرا، حصلت على بعض الدقائق لأظهر للجميع ما يمكنني فعله".

وأضاف "نعم استمتعت حقا، نفس الشيء بالنسبة لمكاتي، نعم كان رائعا، ثلاثة أهداف، رائع".

وأوضح "كان من المهم جدا بعد الفترة التي مررنا بها في الأسابيع الماضية، كنت أعتقد أن من المهم في مباراة مثل هذه أن نظهر ما يمكننا فعله فعلا".