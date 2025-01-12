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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى إن رحيل التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك هو السيناريو المنتظر خلال الساعات المقبلة بهدما تمسك اللاعب بالحصول على 600 ألف دولار قيمة مستحقات مالية متأخرة له وتقديمه شكوى رسمية ضد النادي وينتظر أن يحسم الزمالك في الايام المقبلة صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بناء على توصية كريستيان جروس ".

الجزيرى يقترب من الرحيل عن الزمالك وفرصةً أخيره لعمر فرج



وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون سبورت إف إم قائلا " قرر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بشكل نهائي بقاء حسام أشرف رأس الحربة الذي وأصبح المهاجم الأول في تشكيلة جروس داخل الزمالك في المباريات الأخيرة بينما ينوي جروس بقاء حسام أشرف وناصر منسي مع منح الفلسطيني عمر فرج فرصة أخيرة قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل في الميركاتو الشتوي ".



وأشار محمد الليثى إستقرار إدارة الزمالك على رفض رحيل أي لاعب مجانا في ميركاتو الشتاء الجاري والسعي وراء تسويق اللاعبين المرفوض استمرارهم من جانب كريستيان جروس أملا في ضخ سيولة مالية في خزينة النادي يمكن الاستفادة منها في دعم صفوفه بصفقات جديدة ".

