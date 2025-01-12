نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومباني: خضنا مباراة صعبة جدًا خارج ملعبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر مدرب بايرن ميونيخ، فينسنت كومباني، أن فريقه خاض مباراة صعبة جدًا خارج ملعبه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

كومباني: خضنا مباراة صعبة جدًا خارج ملعبنا

وقال بعد الفوز بنتيجة هدف من دون مقابل: "كانت العقلية جيدة، ونحن راضون بشكل عام. أتيحت لنا الفرص في الشوط الأول، كنا الأفضل، لكن الفرص كانت أكبر في الشوط الثاني. لم نتمكن من حسم المباراة".

وأضاف: "في النهاية، عليك تسجيل الأهداف، وهو ما لم نفعله الا متأخرين. من ناحية أخرى، عليك الحفاظ على نظافة شباكك. الفضل في الفوز للفريق، لأنهم استمروا في القتال."