الرياضة

كومباني: خضنا مباراة صعبة جدًا خارج ملعبنا

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر مدرب بايرن ميونيخ، فينسنت كومباني، أن فريقه خاض مباراة صعبة جدًا خارج ملعبه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

كومباني: خضنا مباراة صعبة جدًا خارج ملعبنا

وقال بعد الفوز بنتيجة هدف من دون مقابل: "كانت العقلية جيدة، ونحن راضون بشكل عام. أتيحت لنا الفرص في الشوط الأول، كنا الأفضل، لكن الفرص كانت أكبر في الشوط الثاني. لم نتمكن من حسم المباراة".

وأضاف: "في النهاية، عليك تسجيل الأهداف، وهو ما لم نفعله الا متأخرين. من ناحية أخرى، عليك الحفاظ على نظافة شباكك. الفضل في الفوز للفريق، لأنهم استمروا في القتال."

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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