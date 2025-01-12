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أحمد جودة - القاهرة - علق عضو مجلس الإدارة المسئول عن الرياضة في بايرن ميونيخ، ماكس إيبرل على فوز فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ فقال: "كانت مباراة جيدة جدًا وقدم اللاعبون أداء ناضجًا جدًا.

ايبرل: كانت مباراة جيدة جدًا والفوز مستحق تمامًا على مونشنجلادباخ

لم يكن لبوروسيا مونشنجلادباخ أي فرصة في الشوط الأول، بينما كانت لدينا اثنتان أو ثلاث فرص واعدة في الشوط الثاني، كانت هناك رأسية من تيم كلايندينست من جانب جلادباخ".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى المباراة بشكل عام، من حيث التوازن، والسيطرة، وجميع الإحصائيات، فإن الفوز مستحق تمامًا. لا أحد يمكنه اللحاق بنا الآن كقادة في منتصف الموسم، وهذه نتيجة مؤقتة رائعة، ولكننا نريد الاستمرار في جمع النقاط."