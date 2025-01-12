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أحمد جودة - القاهرة -

طالب سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان مهاجميه بأن يكونوا أكثر أنانية أمام المرمى بعدما توقفت سلسلة انتصاراته منذ توليه المسؤولية عند مباراتين بعد التعادل المخيب للآمال 1-1 أمام ضيفه كالياري المتواضع في الدوري الإيطالي أمس السبت.

مدرب ميلان يطالب مهاجميه بـ "الأنانية"

وجه كالياري صدمة لميلان بعدما تعادله في الدقيقة 55 عن طريق المدافع نادر زورتيا بعد أربع دقائق فقط من تسجيل ألفارو موراتا هدف التقدم لصاحب الأرض من مسافة قريبة في أول ظهور للمدرب البرتغالي في الدوري الإيطالي.

وقال كونسيساو لشبكة سكاي سبورت: "كنت أتوقع المزيد على كافة المستويات".

وتابع: "أنا مدرب منذ 13 عامًا، وبالنظر إلى جودة هذه المجموعة وما فعلناه، كان الشوط الأول هو الأضعف منذ أن بدأت التدريب".

وأضاف: "افتقرنا إلى الإيقاع والجودة.. ولم نكن جيدين أو أذكياء على هذا المستوى".

وحصل ميلان على 24 فرصة، منها 11 على المرمى، لكنه لم ينجح في استغلالها حتى سجل موراتا هدفًا بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني.

وقال كونسيساو: "أشعر أن مهاجمي ميلان يحبذون الإيثار. هذا أمر جيد، فأنا أحب هذه النوعية من اللاعبين. ولكن في لحظات عليهم أن يكونوا أكثر بساطة".

وواصل: "يجب أن تكون أنانيًا أمام المرمى. نبحث عن حلٍ صعب في بعض الأحيان ولا أحب ذلك، كرة القدم بسيطة".