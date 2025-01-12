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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي كريم رمزي، بأداء النجم الدولي إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تألق بشكل كبير في مباراة ستاد أبيدجان مساء أمس في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كريم رمزي يشيد بأداء إمام عاشور بعد هاتريك ستاد أبيدجان.. أهم صفقة للأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إمام عاشور صفقة ذهبية للنادي الأهلي، ومن أهم الصفقات للفريق في أخر 10 سنوات".

وتابع:" إمام عاشور لاعب مميز ويجيد اللعب في أكثر من مركز، بالإضافة إلى تحركاته الممتازة، والتي تشكل خطورة دائما على مرمى الخصم ".

وأوضح:" هناك تطور كبير حدث في مستوى إمام عاشور، وأسرة اللاعب لها دور كبير في ذلك، وتحديدا بعد الأزمة التي حدثت مع محمد الشناوي والغرامة التي وقعت عليه، بالإضافة إلى أزمته مع فرد أمن في أحد المولات ".

وأتم كريم رمزي:" أسرة إمام عاشور طالبت اللاعب بضرورة التركيز في الملعب، والابتعاد عن الأمور الشخصية، واللاعب بات أكثر التزاما، في الوقت الحالي ".