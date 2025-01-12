منتخب اليد يفوز على سلوفاكيا فى ختام مبارياته فى دورة اسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخبنا الوطنى المصري الأول للرجال لكرة اليد مع منتخب سلوفاكيا 39 - 24 وذلك فى ختام مباريات الدورة الدولية الودية المقامة في اسبانيا والتى تأتى فى آخر استعدادات الفريق الوطنى لبطولة العالم.

منتخب اليد يفوز على سلوفاكيا فى ختام مبارياته فى دورة إسبانيا

وشهد لقاء سلوفاكيا حصول نجم منتخبنا الوطني المصرى الحارس محمد على على جائزة أفضل لاعب.

وكان قد فاز منتخبنا الوطنى المصري لكرة اليد وديا على منتخب رومانيا بنتيجة 33 - 30 وذلك فى ثانى مبارياته بالدورة الدولية الودية.

وخسر منتخبنا مباراته الأولى أمام منتخب النرويج 32 - 29.

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصري ببطولة العالم القادمة كل من:

كابتن خالد فتحى رئيسا للبعثة - الاسبانى خوان كارلوس باستور مدير فنى - كابتن محمد ابراهيم مدرب عام - الاسبانى مانويل سييرا مدرب حراس مرمى - كابتن نور ابو زيد مدير الفريق - كابتن محمود سعيد مدير اداري - دكتور محمد شوقي طبيب الفريق - جواو ادواردو محلل اداء - ماريو تومليانوفيتش مدرب احمال.

تضم قائمة لاعبى الفريق الوطني كل من: مركز حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد

مركز جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال إبراهيم مسعود

مركز جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري

مركز ظهير أيمن: يحيي خالد: محسن رمضان - محمد لاشين

مركز ظهير أيسر: علي زين: أحمد هشام السيد دودو - عبد الرحمن فيصل

مركز صانع العاب: سيف الدرع - أحمد خيري - سيف هاني فوكس

مركز الدائرة: ابراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - خالد وليد - ياسر سيف

يلعب منتخبنا الوطنى المصري ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب و منتخب كرواتيا و منتخب الارجنتين و منتخب البحرين