نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد اليد يتعاهد مع اللاعبين على انطلاقة قوية في بطولة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحى اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة المنتخب، اجتماع هام هدفه الأول توفير أقصي دعم ممكن للمنتخب في مهمته الصعبة في بطولة العالم والترتيب والتجهيز لكل التفاصيل وعدم ترك شيئا للظروف، وايضًا توجد ملفات هامة وشائكة علي طاولة المجلس الذي تسلم المسئولية في توقيت صعب قبل انطلاق كأس العالم، ومن المقرر ان يواصل مجلس ادارة اتحاد اليد استكمال ترتيب منظومته وباقى لجانه.

رئيس اتحاد اليد يتعاهد مع اللاعبين على انطلاقة قوية في بطولة العالم

و يتوجه الكابتن خالد فتحي الذي يتولي رئاسة البعثة المصرية في كاس العالم إلى كرواتيا مساء الاثنين المقبل ليصل كرواتيا صباح الثلاثاء.

ويحرص رئيس الاتحاد على التواصل يوميا " أون لاين " مع بعثة منتخبنا في إسبانيا لتذليل اي عقبات تواجه البعثة ولتحفيز اللاعبين وحثهم على الدخول سريعا في اجواء المونديال، وأيضًا عبر رئيس الاتحاد عن ثقته الكبيرة في منتخبنا ، وشدد في رسالة تحفيزية وحماسية للاعبين علي ضرورة تجاوز اي ظروف صعبة وتصاعد المستوي الفني مع مباريات البطولة والوصول لاعلي فورمة فنية وبدنية.

ومن المقرر ان يغادر منتخبنا إسبانيا غدا بعد انتهاء الدورة الدولية الودية، ويتوجه غدا إلى كرواتيا استعدادا لخوض منافساتها فى بطولة كأس العالم التى ستقام في الفترة من ١٤ يناير الجارى وحتى ٢ فبراير المقبل والذى سيقام بتنظيم مشترك بين “كرواتيا والدنمارك والنرويج”.

وفي آخر محطات الاستعداد في معسكر إسبانيا، فاز منتخبنا علي رومانيا وسلوفاكيا وخسر مباراته الأولى أمام منتخب النرويج في مباراة كلها فوائد فنية