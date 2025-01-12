عاجل.. جوارديولا يعلن رحيل نجم مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، رحيل المدافع كايل والكر عن الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جوارديولا يعلن رحيل والكر

قال غوارديولا في تصريحات صحافية: "كايل والكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي بشكل رسمي، وقررنا الموافقة على قراره.

وتابع: "والكر قدم الكثير لفريق مانشستر سيتي، وكان لاعب مؤثرفي السنوات الماضية".

واختتم: "والكر سيقوم بدراسة العروض المقدمة له في الفترة الحالية، من أجل اختيار الأفضل قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية".