نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مفاوضات الاتفاق السعودي لضم زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك تلقى عرضا من الاتفاق السعودي منذ اسبوع لاستعارة أحمد سيد زيزو لمدة 6 شهور مقابل 1.5 مليون دولار، مع أحقية الشراء مقابل 3 مليون دولار.

كواليس مفاوضات الاتفاق السعودي لضم زيزو

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الزمالك جاهز لإعلان تجديد عقد زيزو بعد توافر المبالغ المالية المطلوبة عقب ارسال ممدوح عباس للتبرع المالي، وعمرو آدهم عضو مجلس الإدارة، اقترح على حسين لبيب رئيس النادي، ضرورة بيع اللاعب بعيدًا عن ردود الأفعال في ظل الازمة المالية التي يعاني منها النادي".

وأضاف: "هناك انقسام بين مسئولي الزمالك بشأن إعارة زيزو، البعض يؤيد ذلك والآخر يعارض تلك الخطوة، خصوصا أن النادي رفض عرضا بـ6 مليون دولار في الصيف الماضي".

وواصل: "حسين لبيب في موقف لا يحسد عليه، فهل يستطيع اتخاذ قرار نهائي، لكن الأزمة تكمن في ممدوح عباس الذي قام بتحويل 65 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب، وأيضا جمهور الزمالك الرافض لرحيل زيزو".

وأكمل: "حال رحيل زيزو، فماذا سيقول المجلس لممدوح عباس الذي تبرع بمبلغ كبير لتجديد عقد اللاعب، وهناك الأزمة التي تواجه مسئولي النادي، والزمالك جاهز لإعلان التجديد والأموال متوافرة، وينقص فقط الأمر توقيع اللاعب على العقود".

وأتم: "الانجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي مُعجب بقدرات زيزو، ويرغب في التعاقد معه، والساعات المقبلة سوف تحسم مصير اللاعب"