محاولات لحل أزمة الجزيري.. وأزمة بسبب البولندي كونرادي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تدخل لحل أزمة سيف الدين الجزيري، واللاعب حريص على البقاء داخل النادي، وهناك محاولات للتوصل لحلول للإبقاء على المحترف التونسي ضمن صفوف الفريق.

محاولات لحل أزمة الجزيري.. وأزمة بسبب البولندي كونراد

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "سيف الجزيري يحصل على راتب سنوى يصل لـ600 ألف دولار ومن الصعب أن يجد ناديًا آخر يمنحه نفس الراتب سنويًا، ولذلك يرغب في البقاء داخل القلعة البيضاء".

وأضاف: "حسين لبيب رئيس الزمالك وعمرو أدهم عضو المجلس، وضعا أحمد سليمان في موقف محرج مع رئيس نادي أحد السعودي".

وأكمل: "أحمد سليمان كان وراء جلب البولندي كونراد ميشالاك، من نادي أحد السعودي، واللاعب منذ قدومه لم يقدم المستوى المأمول، وقام لبيب وآدهم بالتواصل مع رئيس الفريق السعودي من أجل إنهاء إعارة اللاعب البولندي خلال يناير الجاري".

وزاد: "رئيس نادي أحد تحدث مع أحمد سليمان، وفوجئ بما يحدث من جانب لبيب وآدهم، ورغبتهم في إنهاء إعارة ميشالاك، وهو ما وضعه في موقف محرج".

وأوضح: "نادي الزمالك لم يمنح كونراد مستحقاته المالية حتى الآن، فكيف سيتم فسخ العقد معه وإعادته لنادي أحد السعودي.. كما أن اللاعب يعاني من أزمة السكن وهناك أمور كثيرة تؤثر على اللاعب في النادي".

وأتم: "الزمالك أيضا يحاول تخفيض قيمة شراء محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي، من مليون يورو إلى 600 ألف يورو"