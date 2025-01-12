نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالفضيل: ياسر إبراهيم أخطأ في هدف أبيدجان.. وغياب تاو وكهربا لم يؤثر سلبًا على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف عبدالفضيل نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أدار لقاء استاد أبيدجان بشكل جيد خلال الشوط الثاني، مشيرا إلى أن الشوط الأول الفريق قدم أداء متواضع للغاية، وحدثت هناك هفوات دفاعية واضحة بسبب سوء التمركز والخطأ في التمرير.

عبدالفضيل: ياسر إبراهيم أخطأ في هدف أبيدجان.. وغياب تاو وكهربا لم يؤثر سلبًا على الأهلي

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "ياسر إبراهيم لم يكن مطلوبًا منه الخروج من منطقة الجزاء، وسقط على الأرض، والمدافع لا بد أن يغلق دائما منطقة الجزاء، وانصح ياسر بضرورة أن يهتم بالجانب البدني ويتحرك بشكل سريع ومرن.. المرونة والرشاقة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لأي مدافع، كما أن رامي ربيعة كان عليه أن يتوقع خطأ زميله، وفي لقطة هدف ابيدجان كان هناك مساحة كبيرة أمام اللاعب".

وأضاف: "محمد الشناوي لا يتحمل الهدف مطلقا، والكرة كانت صعبة وأرى أن البعض يتحامل ضد حارس الأهلي، وفي المباريات السابقة كانت له بعض الأخطاء، ولكن في لقاء استاد ابيدجان كان جيدا".

وواصل: "العناصر التي غابت عن اللقاء مثل كهربا وتاو لم تؤثر سلبًا على الأهلي، لأنهم لا يشاركان بصفة مستمرة، وبعض البطولات القارية كان يفوز بها الفريق بإجمالي 16-17 لاعب.. ولكن أرى أن الاهلي رغم إنه كان يستحوذ على الكرة، كانت هناك فرص للفريق الايفواري".

وأكمل: "إمام عاشور تحرك بشكل جيد في الشوط الثاني خصوصا مع توافر المساحات، وعندما يركز في الملعب فقط يقدم مستوى جيد، وأنا ضد الاحتفال بالبالونة في لقاء سموحة، واضح أنه احتفال موجه، لو فعلها لاعب في الزمالك ايضا سيتعرض للانتقاد، واحتفاله اليوم (أنا جامد)، ما نطلبه هو أنه يركز في الملعب ومن حقه يحتفل مع السوشيال ميديا، بشرط آلا يتجاوز في حق أحد".

وزاد: "كان لا بد أن يتفادي إعلام المنافس، احتفال إمام عاشور، يجب أن يتم القاء اللوم على الطرفين سواء إمام عاشور بطريقة الاحتفال، أو التناول الاعلامي لاحتفالية اللاعب".