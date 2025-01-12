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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبدالفضيل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يحتاج جناحين سوبر ورأس حربة ومدافع، موضحًا بأن إدارة القلعة الحمراء يجب أن تتجه لضم صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق.

عبدالفضيل: الأهلي يحتاج 6 صفقات جديدة وقيد معلول.. وكولر يأخذ الأمور "بشكل شخصي"

وقال عبدالفضيل عبر بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "كنت سعيد بتألق أشرف داري، وإصابته بسبب كانت ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ثم اللعب بشكل أساسي في مباريات متتاليية، الضغوط في الأهلي مختلفة تمامًا، وأي لاعب لا بد أن يتحمل الإعباء لأن الأهلي لا يقبل إلا بالبطولات".

وأضاف: "من الصعب ضم لاعبين محليين، والأندية أصبحت تبالغ أيضا في مطالبها المالية، وأميل لفكرة ضم عبدالرحمن البانوبي في مركز الجناح، لأن زيكو يميل دائما للعب خلف المهاجم، ورغم ذلك ليس لدي قناعة كاملة باللاعبان، لكن التعاقد مع أي لاعب مصري يمنح الفريق (عمق في الإسكواد)، هناك لاعبين كثيرين انتقلوا للفريق مثل عمر الساعي ولم يشاركوا بصفة أساسية".

وواصل: "الأفضل ضم لاعبين سوبر، بكواليتي مميز، والموجودين في الدوري المصري في مركز الجناح زلاكا في سيراميكا، وأيضا في بيراميدز، وأحمد قندوسي لاعب رائع وأتمنى رجوعه للأهلي، كان يجب الاستفادة بقدرات اللاعب الجزائري، وحسابات كولر عليها جدال كبير في الفترة الأخيرة، ولا أحب أن يقوم المدرب بتقييم اللاعب على مستواه في مباراة واحدة".

وتابع: "لا بد من المفاضلة بين معلول وعطية الله، هناك لاعب لا بد أن يرحل بينهما، وعلي معلول يستحق الحصول على فرصة، وعطية الله سيغيب لمدة شهرين وبالتالي فأن أرى أن علي معلول الأفضل للبقاء في صفوف الأهلي وهو لاعب ملتزم ومحترف بمعنى الكلمة، ومنضبط للغاية، والدليل استمراريته الطويلة مع الأهلي طوال السنوات الماضية، وأرى أن عودته ستكون مكسب".

وأوضح: "يجب قيد معلول، مع ضم جناح أجنبي ورأس حربة، خصوصا في ظل عدم وجود لاعبين بدلاء لـ وسام أبوعلي سوى سمير محمد".

وتابع: "تقييم محمد ربيعة صعب حاليا، ومصطفى العش ومحمد إسماعيل من أصحاب القامات القصيرة، ومركز المدافع يحتاج للاعبين أصحاب الأطوال العالية، وهناك لاعبين تألقوا خارج الأهلي مثل محمود متولي ولم ينجحوا مع الفريق في ظل الضغوط الكبيرة.. لكن في النهاية ستكون المفاضلة بين ثنائي زد".

وأضاف: "الأهلي يحتاج على الأقل 6 صفقات في ظل رحيل بعض اللاعبين مثل تاو وكهربا، مع الإصابات الأخيرة رضا سليم وطاهر محمد طاهر وأشرف داري".

وزاد: "كريم الدبيس لاعب جيد لكنه يفتقد الاستمرارية في الأداء الجيد، ويحتاج للوقت من أجل التطور، كما أن اللعب مختلف تحت الضغوط الجماهيرية".

وأتم: "هناك مشكلة شخصية بين كولر وأحمد عبدالقادر، ولا أحب المدرب الذي يأخذ الأمور بشكل شخصي، يجب أن يبحث عن المصلحة العامة، عبدالقادر لاعب في النادي الأهلي ولا يعمل لدى المدرب، فهو أحد ابناء النادي، والفريق في حاجة لوجوده، يجب أن يكون هناك نقاش بين الإدارة والمدرب بشأن اللاعبين".