نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. متى تقام مباراة أورلاندو ضد شباب بلوزداد الجزائري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد شباب بلوزداد الجزائري لخوض مواجهة نارية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024-2025.

ويستضيف ملعب أورلاندو، المواجهة النارية بين شباب بلوزداد والفريق الجنوب أفريقي، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، الأهلي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي أورلاندو في وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط، ويحتل الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

موعد مواجهة أورلاندو وشباب بلوزداد الجزائري

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين، والرابعة بتوقيت السعودية وقطر، والخامسة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة أورلاندو وشباب بلوزداد الجزائري

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.