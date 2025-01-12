نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الترجي ضد دجوليبا المالي والقنوات التي تنقلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الترجي التونسي ضيفا على نظيره دجوليبا المالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024 - 2025.

الترجي يحل ضيفا على دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف ملعب 26 مارس معقل الفريق المالي، المباراة المرتقبة بين الترجي ودجوليبا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة "ج"، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر الترتيب فريق بيراميدز برصيد 10 نقاط، يتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

وحجز فريق بيراميدز مقعدا في دور ربع النهائي رسميًا، بعد أن حقق الفوز أمس السبت على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.

موعد مواجهة الترجي ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الترجي ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.