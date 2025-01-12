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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي والذي يتصارع فيه العديد من نجوم الكرة السمراء على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف البطولة في الموسم الحالي.

من يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال افريقيا قبل مباريات اليوم؟

نجح حسين الشحات نجم الأهلي في التتويج بلقب هداف دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي برصيد 5 أهداف.

يحتل يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي صدارة جدول هدافي دوري أبطال افريقيا برصيد 7 أهداف وجاء كلا من أمام عاشور ووسام أبو علي نجمي الأهلي ومحمد عبد الرحمن يوسف نجم الهلال السوداني في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 أهداف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن..

1 - يوسف بلايلي - الترجي - 7 أهداف

2 - إمام عاشور - الأهلي - 4 أهداف

3 - وسام أبو علي - الأهلي 4 أهداف

4 - محمد عبد الرحمن - الهلال - 4 أهداف

5 - بيرسي تاو - الأهلي - 3 أهداف

6 - فيستون كالالا مايلي - بيراميدز - 3 أهداف

7 - إيكرام راينيرز - صن داونز - 3 أهداف

8 - سفيان بايزيد - مولودية الجزائر - 3 أهداف

9 - إبراهيم عادل - براميدز - 3 أهداف

10 - ستيفان عزيز كي - يانج أفريكانز - 3 أهداف