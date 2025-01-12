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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية لمتابعة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي التي يتنافس فيها العديد من الأندية من أجل حصد اللقب الأعرق على مستوى القارة السمراء.

ترتيب مجموعات دوري أبطال افريقيا قبل مباريات اليوم الأحد

يشارك في دوري أبطال إفريقيا 58 فريق منهم 52 فريق بدايتهم من الدور التمهيدي وهو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

أما بقية الأندية فبدأت من الدور التمهيدي الثاني وهي الأندية الأفضل نتائج في البطولة المواسم السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 نادي، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط وتعود مباريات خروج المغلوب من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

ستنطلق مباريات الدور ربع النهائي في مارس 2025 والدور قبل النهائي في أبريل 2025.

يتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

تمكن الأهلي من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي الذي فاز عليه بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

وجاء ترتيب دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

- المجموعة الأولى:

1- الهلال السوداني 10 نقاط

2- مولودية الجزائر 8 نقاط

3- يانج أفريكانز التنزاني 4 نقاط

4- مازيمبي الكونغولي نقطتين

- المجموعة الثانية:

1 - الجيش الملكي 9 نقاط

2 - صن داونز 8 نقاط

3 - الرجاء 5 نقاط

4 - مانيما انيون 3 نقاط

- المجموعة الثالثة:

1 - الأهلي 10 نقاط

2 - أورلاندو بايرتس 8 نقاط

3 - شباب بلوزداد 6 نقاط

4 - ستاد ابيدجان نقطة واحدة

- المجموعة الرابعة:

1 - بيراميدز 10 نقاط

2 - الترجي 7 نقاط

3 - ساجرادا اسبيرانسا 5 نقاط

4 - دجوليبا نقطتين