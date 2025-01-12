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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية عن مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي والتي يتنافس فيها الكثير من الأندية لحصد اللقب الأعرق على مستوى القارة السمراء.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2025 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يشارك في دوري أبطال إفريقيا 58 فريق منهم 52 فريق بدايتهم من الدور التمهيدي وهو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة.

أما باقي الأندية فبدأت من الدور التمهيدي الثاني وهي الأندية الأفضل نتائج في البطولة المواسم السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 نادي، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط وتعود مباريات خروج المغلوب من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

ستنطلق مباريات الدور ربع النهائي في مارس 2025 والدور قبل النهائي في أبريل 2025.

نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي الذي فاز عليه بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

يتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونز ليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا...

- أورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد الجزائري الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- دجوليبا المالي والترجي التونسي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- يانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر