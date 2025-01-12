نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطبات جوية عنيفة وتأثر الكابينة وإغماءات.. كل ما تريد معرفته عن هبوط طائرة بيراميدز بعد ساعتين فقط (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى دون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

عاجل.. تشكيل بيراميدز في مواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا مؤمن الجندي يكتب: كيف سقط نادي المليار؟

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

ويقدم “دوت الخليج الرياضي” ملفًا شاملًا لهذه الواقعة لكل ما تريد معرفته من أخبار وكواليس:-

عاجل.. أول قرار لإدارة بيراميدز بعد حادث طائرة في أنجولا

هبوط الضغط ومطبات جوية عنيفة.. "دوت الخليج الرياضي" ينشر كواليس لحظات الرعب لبعثة بيراميدز في سماء أنجولا

تقلبات جوية وإصابات بين أفراد الفريق.. طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

عاجل بالصور.. نجاة بعثة بيراميدز من الموت المحقق عقب هبوط الطائرة بعد إقلاعها (شاهد)

عاجل.. موعد عودة بعثة بيراميدز من إنجولا بعد حادث هبوط الطائرة الاضطراري