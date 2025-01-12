نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بالصور.. نجاة بعثة بيراميدز من الموت المحقق عقب هبوط الطائرة بعد إقلاعها (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، نجا أفراد البعثة من الموت المحقق بعد أن سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى دون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ماذا حدث لطائرة بيراميدز بعد الإقلاع؟

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح معه للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددا إلى فندق الإقامة في لواندا، من أجل المبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.