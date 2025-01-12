نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات جوية وإصابات بين أفراد الفريق.. طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اضطر فريق نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

لحظات صعبة على بعثة بيراميدز في الطائرة

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من ١٠ ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين، وما يزال الجميع في انتظار ما ستفسر عنه الأحداث.