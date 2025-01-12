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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف أحمد فتوح لاعب الزمالك من التواجد في قائمة مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

خالد الغندور: فتوح يشارك في تدريبات الزمالك وينضم لقائمة مباراة بلاك بولز

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: أحمد فتوح شارك في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم واصبح جاهز لمباراة بلاك بولز من الناحية الطبية بعد شفائه من إصابة الخلفية.

وأضاف: السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ضم أحمد فتوح لقائمة المباراة وسيتم حسم موقفه من المشاركة في المباراة خلال الساعات القادمة.

