الرياضة

خالد الغندور: فتوح يشارك في تدريبات الزمالك وينضم لقائمة مباراة بلاك بولز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف أحمد فتوح لاعب الزمالك من التواجد في قائمة مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

خالد الغندور: فتوح يشارك في تدريبات الزمالك وينضم لقائمة مباراة بلاك بولز

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: أحمد فتوح شارك في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم واصبح جاهز لمباراة بلاك بولز من الناحية الطبية بعد شفائه من إصابة الخلفية.

وأضاف: السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ضم أحمد فتوح لقائمة المباراة وسيتم حسم موقفه من المشاركة في المباراة خلال الساعات القادمة.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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