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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى خال الغندور إن مسئولي نادى الزمالك اتفقوا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق على عقد جلسة جديدة معه عقب مباراة بلاك بولز الموزمبيقي المقرر لها في السادسة مساء غدًا الأحد في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

خالد الغندور: جلسة جديدة بين الجزيرى والزمالك وشرط من اللاعب لحل الأزمة

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وأخطر مسئولو نادى الزمالك اللاعب بعقد جلسة جديدة معه بعد المباراة للاتفاق فيها على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف،خاصة أن الجلسة الأولى لم يتم التوصل فيها إلى أي اتفاقات".

تابع: "ويرحب سيف الجزيرى بحل أزمته مع الزمالك،بشرط ضمان تنفيذ الاتفاقات خاصة أن في الفترات السابقة لم تنفذ الوعود التي حصل عليها اللاعب من مسئولي القلعة البيضاء، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة حسم مصير اللاعب مع الفريق وموقفه معهم من توثيق العقد الجديد الموقع حتى 2027".

واختتم:"كما اشترط اللاعب حل أزمة مشاركته في المباريات خاصة أنه اشتكى من تهميش دوره في الفريق بعد أن كان المهاجم رقم واحد في الفريق،وأبلغ مسئولي النادى أن هناك بعض الأشخاص تدخلوا لإبعاده عن التشكيل الأساسي في فترة جوميز للضغط عليه ونفس الأمر يتكرر مع جروس وهذه من ضمن شروط اللاعب للموافقة على حل أزمته".