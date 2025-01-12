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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خالد الغندور يكشف تفاصيل عرض الاتفاق السعودي لشراء زيزو

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: الزمالك تلقى عرضا رسميًا من نادي الاتفاق السعودي لاستعارة زيزو لمدة 6 أشهر مقابل مليون ونصف دولار.

وأضاف: العرض مرتبط بتجديد عقد اللاعب مع نادي الزمالك لمدة ٣ مواسم قبل الاستعارة

وتابع: الاتفاق السعودي وضع في عرضه بندا لشراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل 3 مليون ونصف دولار

وأتم: إدارة الزمالك ترحب بالعرض بشكل مبدئي وفي انتظار رأي اللاعب خلال الساعات القادمة.