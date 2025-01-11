الرياضة

إمام عاشور يعادل النتيجة للأهلي في شباك ستاد ابيدجان

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني أمام نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع إمام عاشور معادلة النتيجة في الدقيقة ٥٣ بعد هجمة بقيادة وسام أبو علي ليتابعها وتسكن الشباك بنجاح وتعود المباراة لنقطة البداية.

وتأخر الأهلي بهدف نظيف سجله سان كوري أول في شباك محمد الشناوي وذلك مع حلول الدقيقة ٢٦  ليضع فريقه في مقدمة المباراة.

ويسعى الأهلي للتعادل من أجل حسم الصدراة والتأهل قبل مواجهات الجولة الأخيرة خاصة بعد السقوط الجولة الماضية خاسرا أمام شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى ؛محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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