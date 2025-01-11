بقيادة كريم بنزيما.. تشكيل الإتحاد السعودي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

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رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي، أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لاتحاد جدة، عن التشكيل الرسمي لفريقه بمواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، للموسم الكروي الحالي 2025.

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء

وجاء تشكيل اتحاد جدة الذي أعلنه الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإتحاد السعودي،

لمواجهة الفيحاء على النحو التالي.

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

في خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: عوض الناشري، فابينيو، عبد العزيز البيشي، حسام عوار.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

موعد مباراة الإتحاد والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن يلتقي فريق الإتحاد مع نظيره نادي الفيحاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات العربية.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين