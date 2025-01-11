نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 هدف وصدارة منفردة لسيلا وسقوط بنى سويف وغارب بالجولة 12 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية عشر والافتتاحية بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 16 هدف خلال 6 مباريات، وواصل سيلا انفراده بصدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن جولدن جيت وصيف المجموعة.

حيث نجح نادى سيلا فى تحقيق فوز بهدفين نظيفين أمام مركز شباب الفيوم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى نجوم مصر، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 28 فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 6 نقاط.

وحقق مركز شباب ابشواى فوزا بنتيجة 3/1 أمام ضيفه نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 17 فيما توقف رصيد بنى سويف عند 22 نقطة.

وسقط نادى عاملين غارب فى فخ الخسارة بملعبه بنتيجة 2/1 أمام ضيفه مركز شباب سنورس، ليتوقف رصيد عاملين غارب عند النقطة 18 فيما ارتفع رصيد سنورس للنقطة 12.

وتعادل سلبيا نادى جولدن جيت أمام نظيره نادى ابو كساة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 23 فنيا ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 17.

وتعادل مركز شباب الواسطى أمام ضيفه نادى مطرطارس بنتيجة 1/1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الواسطى، ليرتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 12 فيما ارتفع رصيد مطرطارس للنقطة 4.

فيما كان نادى اهلى الغرق قد حقق أمس الجمعه فوزا بنتيجة 4/1 أمام ضيفه مركز شباب سمسطا، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 19 فيما توقف رصيد سمسطا عند النقطة 12.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - نادى سيلا 28 نقطة .

2 - نادى جولدن جيت 23 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 22 نقاط.

4 - اهلى الغرق 19 نقاط.

5 - نادى عاملين غارب 18 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 17 نقاط .

7 - مركز شباب ابشواى 17 نقاط.

8 - مركز شباب الواسطى 12 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 12 نقاط .

10 - مركز شباب سمسطا 12 نقاط.

12 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.