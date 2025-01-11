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أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة بلاك بولز

وتحدث المدير الفني للفريق عن أهمية المباراة وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء من أجل حسم التأهل للدور التالي.

وتوجه جروس بالشكر لعماد المندوه مدرب حراس الفريق على المجهود الذي بذله مع الفريق قبل تولي توماس جروتر المسؤولية في الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية