نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز هليوبوليس ونادي راع وتعادل قليوب وهزيمة بطا بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز هليوبوليس و نادي راع وتعادل قليوب وهزيمة بطا بالقسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الخامس عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث عن فوز هليوبوليس بهدف دون رد على حساب فريق القناطر الخيرية، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب هليوبوليس الشروق.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبد الرحمن الحداد (بودي).

بينما سقط قليوب في التعادل الإيجابي امام المرج، بهدف لكلًا منهما، تقدم قليوب في الدقيقة 32 بهدف اللاعب عبده عبد الله، بينما أدرك اللاعب حسن رجب التعادل في الدقيقة 59.

بينما سقط مدينة نصر على أرضه امام راع، بهدفين دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلًا من ايمن شوقي وأحمد عاطف.

إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:

اسكو 1-1 طوخ

الطيران 2-1 المطرية

ليفيلز 1-0 بطا

قها 0-1 القومي

النصر للتصدير 1-2 بهتيم

بينما حصل فريق سبورتنج كاسل على راحة هذا الأسبوع

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 29 نقطة

2- هليوبوليس 28 نقطة

3- قليوب 27 نقطة

4- ليفيلز 22 نقطة

5- رع 21 نقطة

6- الطيران 18 نقطة

7- مدينة نصر 17 نقطة

8- المرج 16 نقطة

9- المطرية 16 نقطة

10- قها 15 نقطة

11- اسكو 14 نقطة

12- بهتيم 14 نقطة

13- بطا 14 نقطة

14- طوخ 12 نقطة

15- النصر للتصدير 9 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي 4 نقاط