نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا عريضا ومهما على نظيره فريق العروبة بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جامعة الجوف ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والعروبة

وسدد روبن نيفيز الهدف الأول للهلال من ضربة جزاء بقوة في الدقيقة 16.

وسجل البليهي الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 48 صنعه له سافيتش وعاد رينان لودي بالهدف الثالث في الدقيقة 68 صنع مالكوم اوليفيرا.

وسجل ليوناردو الهدف الرابع والخامس في الدقائق 75 و78 وانتهت المباراة 5/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول وتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعد تحقيق 12 فوز وتعادل وخسر مباراة بينما يأتي العروبة في المركز 14 برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 4 وتعادل بلقاء وهزم بتسعة.