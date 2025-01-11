نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الجمباز يثير غضب الجمعية العمومية بسبب نجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، غضب أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد، بسبب نجله سيف بعدما قرر تعيينه عضوا في اللجنة الفنية للأيروبك في الاتحاد المصري.

وعلمنا من مصادرنا، أن غضب عمومية الجمباز جاء بسبب، عدم ممارسة نجل رئيس الاتحاد للعبة الأيروبك، حيث أن مارس فقط الجمباز الفني حتى سن 12 عاما، دون ممارسة الأيروبك.

وأكد مصدر داخل اتحاد الجمباز، في تصريحات صحفية: " رئيس الاتحاد تواصل مع الأندية ليطالبهم بإرسال خطابات للاتحاد لطلب نجله لإجراء تقييم للاعبين في لعبة الأيروبك مقابل حصوله على مبلغ مالي نظيرا تقييمه".

وأضاف: "رئيس الاتحاد أثار غضب الكثير داخل أسرة الجمباز، بسبب أكاديمية نجله الخاصة باللعبة في الإسكندرية، حيث تفاجئ الجميع بافتتاح نجله لأكاديمية خاصة باللعبة في الإسكندرية تصل قيمتها إلى ملايين، رغم أنه لازال يدرس في كلية هندسة بالصف الرابع".

وأتم: "أكاديمية نجل رئيس الاتحاد جذبت الكثير من اللاعبين، بسبب الامتيازات التي حصلت عليها مقارنة بالاكاديميات الأخرى، وذلك بفضل والده".