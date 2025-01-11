موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة صعبة أمام نظيره سالفورد سيتي؛ مساء اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد معقل السيتينز.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المنتظر ان يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

