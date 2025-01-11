نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يصل ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوز وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل أستون فيلا إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على ضيفه ويستهام 1/2، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور الثالث.

وتقدم ويستهام في الدقيقة التاسعة عن طريق لوكاس باكيتا، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل عبر أمادو أونانا في الدقيقة 71.

وبعد خمس دقائق سجل أستون فيلا هدفه الثاني عن طريق مورجان روجرز، ليحجز بطاقة العبور للدور المقبل.

وفي مباراة أخرى، تأهل ويكومب واندرز، أحد أندية الدرجة الأولى، إلى الدور الرابع من البطولة وذلك عقب فوزه على ضيفه بورتسموث، أحد أندية دوري البطولة (شامبيونشيب) /2صفر.

وتقدم ويكومب في الدقيقة 17 عن طريق براندون هانلان، قبل أن يضيف زميله سوني برادلي الهدف الثاني في الدقيقة27.

ولحق أستون فيلا وويكومب بثلاث أندية تأهلت إلى الدور الرابع، وهي أندية كارديف سيتي (شامبيونشيب) وفولهام وإيفرتون.

وكان كارديف قد فاز على شيفيلد يونايتد /1صفر، يوم الخميس، فيما فاز فولهام على واتفورد 1/4 وتغلب إيفرتون على ضيفه بيتربورو 2/ صفر.