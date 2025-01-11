نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي وذلك من أجل متابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر متابعة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.

نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

نجح نابولي في خطف المركز الأول من أتالانتا في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 44 نقطة وجاء أتالانتا في المركز الثاني برصيد 41 نقطة واحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 40 نقطة وجاء لاتسيو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة العشرين من الكالتشيو...

- إمبولي وليتشي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- أودينيزي وأتالانتا الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- تورينو ويوفنتوس الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- ميلان وكالياري الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر