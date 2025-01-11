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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة زد المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنه من مسابقة الدورى الممتاز.

يوسف أسامه نبيه فى قائمة الاتحاد السكندرى أمام زد

وضمت القائمة كلا من: صبحى سليمان، أحمد دعدور، مروان داوود، كريم الديب، محمد المغربى، محمود متولى، محمود شبانه، مصطفى ابراهيم، عمرو جمعه، أحمد الشيمى، شكرى نجيب، ناصر ناصر، عمر الوحش، يوسف أسامه نبيه، إسلام سمير، بنجامين، فادى فريد، كريم يحيى، فان ديريك، مورو ساليفو.

ويدخل القائمة لأول مرة يوسف أسامه نبيه المنضم للفريق فى انتقالات يناير الحالية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 9 نقاط بينما يحتل زد المركز السادس برصيد 10 نقاط.

