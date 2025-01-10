نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للقومي والقناطر وقليوب ومدينة نصر بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للقومي والقناطر وقليوب ومدينة نصر بالقسم الثالث

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الأسبوع الخامس عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث يخرج القومي صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة لملاقاة قها صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

و يستضيف مدينة نصر صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة فريق رع صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

و يخرج المرج صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة لملاقاة صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة.

بينما يلاقي إسكو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة فريق طوخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويخرج المطرية صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة لملاقاة الطيران صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

ويستضيف ليفيلز صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة فريق بطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

و يستضيف النصر للتصدير صاحب المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

بينما يخرج القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة لمواجهة هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

بينما يحصل فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 29 نقطة

2- قليوب 26 نقطة

3- هليوبوليس 25 نقطة

4- ليفيلز 19 نقطة

5- رع 18 نقطة

6- مدينة نصر 17 نقطة

7- المطرية 16 نقطة

8- الطيران 15 نقطة

9- المرج 15 نقطة

10- قها 15 نقطة

11- بطا 14 نقطة

12- إسكو 13 نقطة

13- بهتيم 11 نقطة

14- طوخ 11 نقطة

15- النصر للتصدير 9 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي نقطة واحدة