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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر لنادي الزمالك أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي كان يخضع له بعدما تعرض لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

خالد الغندور: محمود بنتايج ينهي برنامجه العلاجي في الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" بنتايج شارك في جزء من الفقرات الفنية بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي".

واختتم:" اللاعب سينتظم في تدريبات الزمالك ومشاركته في المباريات من عدمها يتوقف على قرار الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس".