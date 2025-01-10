نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: هناك بطء في ملف الصفقات بالأهلي.. وهناك صراع بين لجنة التخطيط وكولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بطئ في ملف الصفقات في صفوف الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

شبانة: هناك بطء في ملف الصفقات بالأهلي.. وهناك صراع بين لجنة التخطيط وكولر

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي يسعي لفرض بعض اللاعبين المصريين على مارسيل كولر، ولم يتم التواصل مع زد من أجل ضم محمد إسماعيل ومصطفى زيكو وعبدالرحمن البانوني، ومصطفى العش، رغم الحديث عن ضمهم".

وتابع:" تحت شهر يناير انتهي، والأهلي لم يحسم أي صفقة، وهناط بطئ في ملف الصفقات، ولا أعرف ماذا يمنع الأهلي من ابرام الصفقات، وهل تم التفاوض منذ بداية يناير؟".

وأكمل:" محمد رمضان منذ شهر 9 أكد أنه يحتاج صفقات، وكان من المفترض حسم الصفقات مبكرًا، تشعر أن هناك صراع فني في النادي بين كولر ولجنة التخطيط، وعلمت أن كولر سريع تغيير الرأي، وأنا شخصيًا مش بصدقه، لأنه قبل مباراة شباب بلوزداد قال بيرسي تاو من مازال في خططنا المستقبلية، وبعد المباراة رحل".

وواصل:" هل ينفع أن الأهلي يسافر ولا يوجد في القائمة سوى جناح وحيد وهو حسين الشحات، لأن كولر لا يريد أي لاعب محلي، وهذا البطئ يجعل المشجعين تفقد الثقة في الإدارة، ولا أعرف لماذا يوجد صراع بين كولر ولجنة التخطيط، ولو هناك صراع يجيب حل الأمر".

وأردف:" في حالة خوض الأهلي ولاعبيه مباراة استاد أبيدجان بأدائهم الطبيعي سيحقون الفوز، بنتيجة 3-0 وإمام عاشور، مكسر الدنيا في الأهلي".