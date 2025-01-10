نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا هو من طلب التعاقد مع مرموش.. وجمهور فرانكفورت لا يمانع بيع اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال التونسي محمد الكناني مراسل شبكة سكاي سبورتس الألمانية، إنه حتى الآن فرانكفروت لم يوافق على أي عرض لرحيل عمر مرموش عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جوارديولا هو من طلب التعاقد مع مرموش

وتابع محمد الكناني في مداخلة هاتفية عبر زووم من ألمانيا لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" مفاوضات مانشستر سيتي مع فرانكفورت لضم عمر مرموش لم ترتقي للمرحلة الرسمية حتى الأن".

وأضاف:" مانشستر سيتي يرصد 60 مليون يورو لضم عمر مرموش وبيب جوارديولا هو من طلب اللاعب في الانتقالات الشتوية لإنقاذ موسم السيتي".

واستطرد: "تم الاتفاق على كل البنود الشخصية بين عمر مرموش ومانشستر سيتي ولكن السيتي لم يتوصل لصيغة حول رحيل عمر مرموش مع فرانفكفورت".

وأردف:" فرانفكورت يريد 80 مليون يورو نظير انتقال عمر مرموش إلى السيتي، وعمر مرموش أحد أبرز اللاعبين في أوروبا بالوقت الحالي".

وأكد الكناني أن مرموش نجم فرانكفورت الأول في الوقت الحالي والمبلغ المالي قد يرضي جماهير فرانكفورت بشأن رحيل مرموش لأن 80 مليون يورو رقم خيالي.

واختتم: "بايرن ميونخ يراقب عمر مرموش منذ فترة، ويرى مسؤولو البايرن أن عمر مرموش هو الأفضل حاليًا لتعويض رحيل ساني".