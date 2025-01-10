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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد بلال: الوضع في الأهلي مأساوي.. والفريق يحتاج 6 صفقات

وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الوضع الحالي في الأهلي مأساوي بسبب الإصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين مثل حسين الشحات الذي يقدم أقل مستوياته مع الفريق، بجانب أن أفشة ليس في أفض حالاته".

وتابع:" أكرم توفيق منشغل بملف التجديد، بجانب أن كولر يغير مركزه في الملعب، والأهلي يعاني من نقص في مركزي الجناح والهجوم، ورغم ذلك كولر لم يستفد من بيرسي تاو وكهربا حتى رحيلهم".



وأكمل:" من الوارد أن يكون كولر، يسعي لوضع الأهلي في موقف محرج، بعد رحيل بيرسي تاو، وكهربا وعدم وجود صفقات جديدة".

وأكمل:" الأهلي يحتاج جناحين، ومهاجم، وباك رايت ولاعب وسط، ومدافع، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والأهلي أصبح مجبر على قيد علي معلول، بعد إصابة يحيى عطية الله".