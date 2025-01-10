نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العضلة الخلفية سبب تغيير أحمد فتوح أمام أبو قير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك شعر بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك وأو قير اليوم في بطولة كأس مصر.

العضلة الخلفية سبب تغيير أحمد فتوح أمام أبو قير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "على الفور قرر الجهاز الفني راحته وتغييره بين الشوطين للحفاظ عليه من الإصابة".

وأكمل:" فتوح سيخضع لاختبار طبي يوم السبت لأن مران الغد سيكون استشفائي وبعدها سيتم حسم موقفه من مباراة بلاك بولز في الكونفدرالية والأقرب حتى الأن مشاركته بشكل طبيعي".