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أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج التعاقد مع 7 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بشير التابعي: الأهلي تعاقد مع عمر الساعي لمساعدة الإسماعيلي

وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" كولر يرفض الجلوس مع لجنة التخطيط والإدارة ويرسل وكيله بدلا منه لعرض طلباته".

وتابع:" الأهلي يحتاج 7 صفقات، في يناير، وأداء الأهلي منذ 7 شهور متراجع ولم يحدث أي تدخل من قبل الإدارة مع الجهاز الفني".

وأكمل:" مارسيل كولر، قالب وشه على الإدارة بسبب تعيين محمد رمضان، بعد بداية الموسم، بعد اتفاقه على تولي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة".

وواصل:" الأهلي تعاقد مع عمر الساعي، مقابل 50 مليون جنيه، من أجل مساعدة الإسماعيلي وتحسين العلاقات مع النادي".